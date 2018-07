Lutto nel giornalismo sardo: è morto Cristiano Bandini, aveva soltanto 45 anni.

Lavorò per Radio Press, Tiscali News e come ultimo incarico fu addetto stampa in Regione Sardegna.

Solo un anno fa scoprì un brutto male che lo ha portato in questi mesi a lottare con la stessa tenacia che lo ha reso noto tra colleghi e lettori durante la sua carriera. Lascia una moglie e una figlia.

