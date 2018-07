Intorno a mezzogiorno, su indicazione della Centrale operativa del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale il Paff di Quartu, è intervenuto per un incendio divampato nei pressi della Vecchia Strada Statale 125 a Quartu Sant’Elena (CA).

Il rogo ha interessato sterpaglie e rifiuti urbani per un totale di circa un ettaro e mezzo. Le operazioni sono terminate intorno alle 13.

“Raccomandiamo – si legge in una nota – massima prudenza per la giornata di oggi, date le condizioni favorevoli per la propagazione degli incendi. Invitiamo al rispetto delle normative vigenti che regolano gli abbruciamenti e l’uso del fuoco”.

