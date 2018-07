La più grande band americana per quanto riguarda i singoli, uno dei più convincenti rock’n’roll group di ogni genere, la band californiana più rappresentativa della cultura “on the road” degli anni ’60 e ’70, “Creedence Clearwater Revival”, si sciolse negli anni’70 per la separazione artistica dei due leader, i fratelli John e Tom Fogerty…Ma il loro sound e il loro spirito si possono ancora gustare live in giro per il mondo.

Se John intraprese una luminosa carriera solistica nella musica country, il fratello Tom fu sempre desideroso di far “rivivere” i suoni con una band che fosse erede del CCR, ma nel 1990 scomparve a causa di un male incurabile.

Poco prima, con la nascita dei Creedence Clearwater Revived, sotto la guida del virtuoso chitarrista Johnny “Guitar” Williamson (già membro dei mitici Titanic di “Sultana”), che aveva avuto modo di conoscere Tom Fogerty e di seguirne il desiderio di far rinascere i CCR, iniziava ad essere rinvigorito l’epico successo della band originaria.

I “REVIVED” negli ultimi anni ha dato luogo a numerosissimi concerti, entusiasmando ovunque il pubblico accorso in Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Russia, Rep. Ceca, Polonia, Slovenia, Croazia, Montenegro ed Italia.

La band, in un tributo ai mitici CCR ad allo scomparso Tom Fogerty, suonerà tutti i classici dei Creedence a Terralba l’8 agosto e a il 10 agosto a Sanluri

Commenti

comments