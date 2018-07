Settimana piena di aspettative per i segni di Fuoco, la cui caparbietà sarà messa a dura ma nonostante tutto i progetti proseguiranno e andranno avanti ad un ritmo vorticoso. Chi è alla ricerca di equilibrio dovrà attendere che qualcosa vada fuori scena. Gli astri avranno effetti benefici sulle relazioni stabili dei segni di Terra, mentre sul lavoro, anche se potrà sorgere qualche dubbio, tutto sommato darà belle soddisfazioni. Chi è in una posizione privilegiata riceverà anche commenti positivi per l’operato. Settimana di grande serenità per i segni di Aria, molti desideri saranno soddisfatti e si potranno raccogliere i frutti di quanto dato. Amore e lavoro sono in ascesa e non potreste stare meglio di così! Qualche difficoltà nelle relazioni sociali per i segni di Acqua non dovrà destare preoccupazioni. Magari qualcuno preferirà isolarsi per qualche giorno per gustare il piacere della solitudine e riflettere per risolvere certe situazioni che chiedono una soluzione immediata. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: Sul fronte dell’amore non mancheranno tensioni con il partner perché Venere non è più a vostro favore. Momento particolarmente carico di tensione sarà quello centrale della settimana, durante il quale la vostra caparbietà sarà messa a dura prova. Settimana tranquilla invece per i single, che si godono beati l’estate liberi da ogni tensione.

Lavoro: La settimana non sarà molto semplice per voi, vivrete dei momenti sottotono soprattutto per quanto riguarda la vita professionale. Evitate di iniziare discussioni con i collaboratori, potrebbero non avere un esito per voi positivo. Gli alti e bassi sul lavoro non vi permetteranno di ideare progetti a lungo termine, affannati come siete alla ricerca di equilibrio.

Toro

Amore: In amore, potreste fare delle scelte importanti, sarete aiutati dall’ottimo aspetto di Venere nel segno. Sfruttate la scia lunga di una relazione salda per costruire qualcosa di concreto, come in fondo desiderate. Gli astri favoriscono proprio coloro che hanno relazioni stabili e questa settimana il vostro rapporto d’amore avrà effetti benefici su tutti gli aspetti della vostra vita.

Lavoro: Sarà una settimana da sfruttare per voi, cercate però di non esagerare nelle richieste, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Chi ha qualche dubbio sul proprio ruolo cercherà di avanzare nuove riconoscimenti, ma se avete la stima dei colleghi meglio fermarsi e riflettere prima di agire. Nessuno metterà il vostro operato in discussione.

Gemelli

Amore: La situazione sentimentale per molti Gemelli questa settimana potrebbe rivelarsi molto delicata. In amore potrebbero nascere dei contrasti, in particolare nel weekend, giornate in cui potranno nascere accese discussioni. Cercate di non ostentare troppo la fiducia in voi stessi. Settimana dolce invece per le coppie di lunga data e per i single che potranno trovare l’anima gemella.

Lavoro: In ambito lavorativo in questa settimana potrebbero esserci dei grandi cambiamenti. Non mancheranno comunque dei momenti per dedicare del tempo a voi stessi, soprattutto dalla parte centrale della settimana in poi. Siate propositivi verso le iniziative dei datori di lavoro e mostrate interesse per poter fare quel salto di qualità a cui aspirate.

Cancro

Amore: Venere vi regala sensualità e sex-appeal. Soprattutto nei primi giorni della settimana sarete ammirati e osservati. Questo tratto di mistero vi conferirà una certa irresistibilità e potrebbero esserci dei ritorni di fiamma. E’ comunque la settimana giusta per che è rimasto single da poco e ha voglia di dimenticare una storia finita male.

Lavoro: La settimana inizierà con qualche nervosismo in ambito lavorativo, ci saranno delle questioni da affrontare e delle decisioni da prendere. Chi deve presentarsi a un colloquio di lavoro potrà comunque andare sul sicuro perché ci sono tutti i buoni auspici per concludersi con successo.

Leone

Amore: Per quanto riguarda i sentimenti, le coppie che stanno insieme da tempo possono pensare a dei progetti radicali che potrebbero portare ad una convivenza oppure persino al matrimonio. Chi ha bisogno di fare chiarezza nei propri sentimenti, potrà avere dei confronti con il partner. Nuovi incontri entusiasmanti per i single, le stelle sono dalla vostra parte.

Lavoro: Settimana splendida, quella che vi attende. Siete in gran forma, mentale e fisica, e lo mostrate con i vostri gesti. Vi sentite forti ed energici, riuscirete a dare la vostra opinione e ad esprimere le vostre idee. Con Mercurio in congiunzione e la Luna favorevole sono in vista progetti interessanti in arrivo verso la fine della settimana.

Vergine

Amore: Venere e Luna in congiunzione vi rendono irrefrenabili in amore, molto passionali e fedeli. A vivere momenti particolarmente emozionanti saranno le coppie più solide, ma anche chi sta insieme da poco assaporerà qualche brivido intenso. Qualche difficoltà nel fine settimana per i single che vorranno recuperare un’intesa con una persona conosciuta da poco.

Lavoro: E’ un buon periodo per fare delle scelte vincenti, soprattutto sul lavoro avrete delle buone occasioni da non lasciarvi scappare. Potrebbero esserci dei cambiamenti, ma saranno in positivo. Cercate di stare all’erta e non mostratevi rassegnati o annoiati, piuttosto, se avete bisogno di una pausa, concedetevi una vacanza. Nel fine settimana potreste essere presi dalla malinconia.

Bilancia

Amore: In amore, le coppie che stanno insieme da tempo possono pensare e fare progetti importanti. Chi ha vissuto dei momenti di crisi, potrà trovare delle soluzioni. In generale, tutte le relazioni questa settimana procederanno a gonfie vele e la maggior parte vivranno momenti di grande serenità e armonia, soddisfatti dei traguardi raggiunti.

Lavoro: Mercurio protegge la vostra situazione lavorativa, ma è il momento di fare delle scelte decisive, che potrebbero essere determinanti per il futuro. E’ il periodo giusto per cogliere occasioni e farsi notare. Di recente avete vissuto dei problemi, ma ora questi sembrano essere superati e potrete contare su aspettative migliori.

Scorpione

Amore: Tutta la settimana sarà improntata sui chiarimenti e se ci sono state delle discussioni tra le coppie è il momento ideale per trovare un punto d’accordo. Evitate invece polemiche se avete iniziato una relazione da poco tempo. I single potranno trascorrere un bel fine settimana, con la possibilità di fare nuovi incontri interessanti.

Lavoro: Buona settimana per quanto riguarda l’ambito lavorativo, sarete chiamati a fare delle scelte e queste saranno vincenti. Stelle positive anche per quanto riguarda i rapporti tra collaboratori. I giorni più fortunati saranno quelli del fine settimana, anche per chi cerca nuove opportunità lavorative, possibili affari, idee imprenditoriali vincenti.

Sagittario

Amore: L’inizio di settimana in amore sarà un po’ polemico per voi. Chi sta insieme da tempo, dovrà sistemare alcune questioni complesse. Qualcuno in questo periodo potrà fare tesoro di qualche consiglio di un amico. I single preferiranno continuare ad assaporare momenti di libertà vera e anche se faranno nuovi incontri non vorranno legami.

Lavoro: Bei progetti in arrivo per quanto riguarda l’ambito professionale. Presto riceverete delle risposte a delle domande che vi ponete da tempo, le stelle saranno dalla vostra parte e vi aiuteranno a realizzare molti dei vostri desideri. Siate comunque prudenti e valutate ogni cosa prima di accettare, oltre alla remunerazione anche le condizioni di un rapporto di lavoro.

Capricorno

Amore: Le stelle sono positive in amore, potrete iniziare delle nuove relazioni o portare avanti una storia iniziata di recente o da tempo. Giornate potenzialmente negative sono invece quelle al centro della settimana, anche se nel complesso si segnala una certa riscoperta della passione amorosa con il vostro abituale partner. Settimana intensa di appuntamenti per i single.

Lavoro: In questo periodo per voi ci saranno dei cambiamenti in ambito lavorativo, da tempo state rimandando ciò che è inevitabile. Riflettete comunque bene, non prendete decisioni avventate e soprattutto non trascurate certe questioni che chiedono una immediata soluzione. Ci cono cose che non possono aspettare.

Acquario

Amore: A inizio settimana ci sarà un certo nervosismo: sentite che la vostra voglia di esprimervi viene costantemente limitata da un partner particolarmente pigro o da un lavoro opprimente. Il cielo sarà positivo verso il weekend, quando anche per i single ci saranno ottime occasioni per conoscere qualcuno che stuzzica la fantasia.

Lavoro: Belli e avvincenti i progetti che si iniziano in questa settimana, per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Il periodo inizierà bene per voi, attenzione a dei momenti sottotono nel fine settimana. Cercate sempre di controllare la situazione economica evitando spese inutili. Per fortuna presto la Luna entrerà nel quadro astrale portando buone notizie.

Pesci

Amore: Giornate difficili per le coppie stabili. L’opposizione di Venere metterà in crisi alcune vostre certezze, e sarà dura districarsi. Lo sarà ancora di più chi è insidiato dall’interesse di una nuova conoscenza che farà nascere dei dissensi con il partner. In questo momento invece i single vorranno solo divertirsi e non caricarsi di responsabilità, ma vivere giorno per giorno.

Lavoro: Bella settimana per voi dei Pesci, il periodo inizia bene per terminare ancora meglio. Cercate solo di non cedere alle agitazioni che riguardano il lato professionale. Non lasciatevi prendere dall’istinto, allettati da proposte apparentemente vantaggiose, e riflettete prima di operare una scelta verso nuovi investimenti.

