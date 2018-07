Abbiamo vissuto un weekend decisamente caldo, diciamo addirittura rovente. L’alta pressione del nord Africa ha segnato, pesantemente, le condizioni meteo delle ultime 48 ore determinando un forte rialzo delle temperature e un innalzamento dei livelli d’umidità. Il caldo è diventato afoso, caldo che si è fatto sentire anche durante le ore notturne. Le temperature percepite hanno superato sovente quota 40°C e il tutto è stato accompagnato dall’invasione di pulviscolo atmosferico in quota.

Tuttavia la situazione sta evolvendo molto rapidamente. Come si evince dall’immagine satellitare, una piccola depressione secondaria – generata dall’area di Bassa Pressione tra l’Islanda e le Isole Britanniche, sta transitando sul Mediterraneo nordoccidentale laddove si registra già un peggioramento delle condizioni meteo. Il forte gradiente barico che si sta creando – differenza di pressione – determinerà un’accelerazione del vento. Per oggi ci aspettiamo raffiche portentose di Libeccio, soprattutto sulla Sardegna centro settentrionale laddove potranno raggiungere intensità di burrasca. Non solo, lungo le coste nordoccidentali e settentrionali potrebbero verificarsi dei temporali.

Per martedì avremo una rotazione del vento da nordovest, quindi da Maestrale, il ché ovviamente determinerà un netto ridimensionamento termico con temperature che si riporteranno su valori più consoni al periodo. Finalmente verrà spazzata via l’umidità, quindi l’afa. Avremo condizioni climatiche gradevoli sino a mercoledì, mentre da giovedì si potrebbe assistere alla nuova escalation dell’Anticiclone Africano. Ma avremo modo di riparlarne nei prossimi giorni.

In collaborazione con Meteo Sardegna

