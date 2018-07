Nel pomeriggio di sabato 14 luglio 2018 si sono svolte otto Assemblee Territoriali di Autodeterminatzione per l’elezione dei Coordinamenti Territoriali.

“Quaranta nuovi dirigenti – si legge in una nota – sono impegnati da oggi per il radicamento nel territorio, la diffusione delle idee e del metodo di lavoro di Autodeterminatzione, per l’animazione politica e per l’assunzione di responsabilità nel proprio ambiente di riferimento, perché l’autodeterminazione si concretizza nell’azione quotidiana”.

Ecco come sono composti i nuovi organi:

Coordinamento Territoriale della circoscrizione di Cagliari:

Coordinatore: Emilio Demuro

Consiglieri: Brigida Carta, Enrica Fois, Gian Piero Murgia, Luigi Pisu

Coordinamento Territoriale della circoscrizione di Carbonia-Iglesias:

Coordinatore: Gian Paolo Muntoni

Consiglieri: Stefania Galizia, Antonello Melis, Viola Secci, Francesco Uccheddu

Coordinamento Territoriale della circoscrizione del Medio Campidano:

Coordinatore: Nicola Melis

Consiglieri: Zoe Aramu, Giuseppe Fais, Paolo Floris, Maria Pasqua Meloni

Coordinamento Territoriale della circoscrizione di Oristano:

Coordinatore: Antoni Pala

Consiglieri: Laura Celletti, Maria Antonietta Manai, Marco Pala, Peppe Luisi Pala

Coordinamento Territoriale della circoscrizione di Nuoro:Coordinatrice: Maria Giovanna Devias

Consiglieri: Lucia Chessa, Nanni Chessa, Cristoforo Coccollone, Cinzia Mattana

Coordinamento Territoriale della circoscrizione di Sassari:

Coordinatrice: Caterina Tani

Consiglieri: Gianni Cabitta, Angelo Fancellu, Natacha Lampis, Gianfranca Pirisi

Coordinamento Territoriale della circoscrizione di Olbia-Tempio:

Coordinatrice: Barbara Guastoldi

Consiglieri: Salvatore Crobe, Gion Loi, Iole Mulas, Mariella Multinu

Coordinamento Territoriale della circoscrizione del Disterru (Sardi nel mondo):

Coordinatore: Mauritziu Faedda

Consiglieri: Bobore Bussa, Valeria Casula, Lucia Columbu, Samuele Corda

