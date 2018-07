I Twenty One Pilots annunciano il loro nuovo tour mondiale “The Banditø Tøur” accompagnato dall’uscita di due nuovi brani “Jumpsuit” e “Nico and the Niners” – fuori oggi su tutti i dispositivi digitali.

Entrambe le tracce anticipano il nuovo album di inediti Trench, in uscita il 5 ottobre– che segue il successo del precedente Blurryface, vincitore del Grammy nel 2015 e di 7 Billboard Awards e con all’attivo oltre 6.5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il duo americano i Twenty Øne Piløts ha scelto di puntare sin dall’inizio sulla dimensione live, cercando di creare dei concerti come se fossero veri e propri show coinvolgenti ed energetici: “…ancora oggi i live sono fondamentali per noi, vorremmo che ogni data del tour fosse migliore della precedente.” Partecipare ad un loro live significa vivere un’esperienza davvero unica e indimenticabile. Come nella loro musica, così nei live, i Twenty Øne Piløts rompono ogni tipo di regola, creando un legame unico con il pubblico che soltanto in pochi artisti riescono a fare.

Dopo aver pubblicato tre album in studio, il 2015 è l’anno di Blurryface il loro album di maggior successo, accompagnato dall’affissione di 200 cartelloni pubblicitari. Nel marzo 2016 raggiunge le 753.000 copie vendute nei soli Stati Uniti, e nello stesso anno ottiene il premio come miglior album rock ai Billboard Music Awards e agli Alternative Press Music Awards. Il singolo estratto Stressed Out ha raggiunto il numero due nella Billboard Hot 100 a febbraio 2016, scalando le classifiche di tutto il mondo (4 volte disco di Platino in Italia) e diventando la prima grande hit internazionale del duo che nel 2017 si aggiudica il primo Grammy Award.

Con il singolo Ride raggiungono la sesta posizione. Heathens, diventa parte alla colonna sonora del film DC Comics Suicide Squad, contribuendo l’ascesa al numero quattro degli Hot 100 che ha fatto dei Twenty Øne Piløts la prima band alternative ad avere due singoli in Top Ten simultaneamente.

La data italiana della band sarà il 21 febbraio 2019 all’Unipol Arena di Bologna.

