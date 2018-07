Cueva Rock ospita sul suo palco l’eccezionale evento benefico VOIxME=NOI,

interamente ideato e autogestito da 40 artisti sensibilizzati dalla critica situazione economica di una delle famiglie sarde del hinterland.

Al concerto live, davvero imperdibile, hanno aderito ben 11 tra le bands e gli artisti più conosciuti e seguiti della scena musicale. Saranno accolte donazioni personali per dare alla famiglia di Luca Usai, attualmente priva di alloggio e mezzi di sostentamento, un aiuto materiale concreto oltre che un momento di tregua in questo periodo travagliato.

“All’ingresso – scrivono gli organizzatori – accoglieremo il vostro contributo personale a partire da 3 euro. I musicisti si esibiranno gratuitamente per voi. Anche il Cueva Rock è stato offerto come spazio a titolo gratuito per raggiungere uno scopo encomiabile: aiutare qualcuno come noi e la sua famiglia. Vi ricordiamo inoltre che la CuevaRock è una associazione culturale affiliata Csain e Csen e che senza tesseramento non è possibile entrare. Sarà possibile tesserarsi al costo di 2 euro”.

A VOI×ME=NOI si esibiranno:

AndreaAndrillo

AntonioLisci

Blacksnakes

Domino

Ever

HotelCalifornia

Kisstation

VittorioPitzalis

RadioQueen

Reckless

RiffRaff

REMoved

“VOI×ME=NOI” Live Benefit Show. CUEVA ROCK – 22 luglio 2018 dalle ore 20.00 alle ore 23,56

Commenti

comments