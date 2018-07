Si è spezzato un grosso ramo di un albero nella piazza nei pressi della via S’Arrulloni, a Quartu. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco intervengono per la messa in sicurezza.

Il ramo si è spezzato proprio nell’area dove ci sono delle panchine, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta al momento della caduta.

I vigili del fuoco, coordinati dalla Sala operativa del 115, sono intervenuti e hanno delimitato l’area, tagliato il ramo con una motosega e successivamente verificato la stabilità dell’albero.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale del Comune di Quartu Sant’Elena.

