Incidente stradale questo pomeriggio in viale Merello, a Cagliari.

Un 21enne di Selargius alla guida della sua moto, per cause in fase di accertamento (dai primi accertamenti pare una turbativa creata da una Smart che viaggiava al suo fianco) è caduto a terra restando contuso.

La conducente della Smart, una 42enne cagliaritana, si è però allontanata dall’incidente senza soccorrere il giovane centauro. Sono subito scattate le ricerche della polizia municipale, intervenuta sul posto.

La donna è stata rintracciata dopo una serie di accertamenti sul numero di targa e su alcune testimonianze: le è stata ritirata la patente e verrà denunciata per omissione di soccorso.

