Incidente stradale in tarda serata in viale Colombo, a Cagliari.

Una Fiesta, guidata da un 21enne di Nuoro, arrivata da via Caboto è proseguita in direzione vietata (sono anche in corso gli accertamenti per capire se il semaforo fosse verde o meno). Nell’attraversare l’incrocio si è scontrato violentemente con una Bmw, guidata da un 57enne di Quartu.

Dopo il violento urto tra la parte anteriore del Bmw e il lato passeggero della Fiesta, la Bmw ha ruotato su se stessa di 180 gradi mentre la Fiesta è finita contro un palo.

Il conducente e un passeggero (un 16enne di Cagliari) della Bmw sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale Marino con assegnato codice codice giallo.

Anche il conducente della Fiesta è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale con assegnato codice giallo. Ad avere la peggio il passeggero della Fiesta, un 20enne di Nuoro, soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale con assegnato codice rossorosso. Secondo gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto, è stato ricoverato in rianimazione.

I veicoli sono stati sequestrati.

