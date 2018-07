La forte ondata di maltempo che sta flagellando alcune regioni del nord si è fatta sentire in maniera particolare nel Mantovano, dove una tromba d’aria ha colpito nelle prime ore di lunedì una vasta area, provocando allagamenti di case e cantine, ma anche blackout elettrici.

Il tutto senza provocare feriti. Ma l’ondata di maltempo – di origine atlantica, che potrebbe far scendere le temperature anche di 10 gradi – ha interessato anche Piemonte e Liguria oltre alla Toscana, dove in giornata è stata emessa un’allerta arancione.

In serata un nubifragio si è abbattuto anche su Roma, dove un albero è caduto su una delle garitte del palazzo del Quirinale. Illeso il carabiniere che si trovava all’interno. Rinviato anche un concerto di Stefano Bollani, in programma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Una violenta grandinata durata circa 30 minuti ha colpito Pesaro, danneggiando danni ad auto, tetti di case e fabbriche e provocando una serie di black out. Un primo consuntivo sulla forte perturbazione che ha investito il Mantovano non fa cenno fortunatamente a feriti ma soltanto a danni, anche se ingenti. In quest’area, in particolare la zona orientale al confine con la provincia di Verona, si è abbattuta una tromba d’aria che si è fatta sentire in modo particolare a Castel D’Ario, Roverbella, Castelbelforte e Meldole, costringendo Vigili del Fuoco e squadre dell’Enel agli straordinari.

Tra le regioni colpite anche il Piemonte: a Torino un violento temporale nel tardo pomeriggio ha provocato allagamenti diffusi e qualche disagio alla viabilità. Stesso scenario in provincia di Alessandria, con piogge intense miste a grandine e vento fino a quasi 90 km/h. Anche in questo caso inevitabili gli allagamenti, anche di sottopassi. Danni di una certa entità anche a Spinetta Marengo, dove una tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di un palazzo.

Esposta alle intemperie anche parte della Liguria: una bomba d’acqua a cui è seguita una fitta grandinata ha interessato nel primo pomeriggio il Savonese, con sottopassi e scantinati allagati e tombini saltati, soprattutto a Varazze a Albissola Marina. Colpita anche la zona di Imperia, dove i vigili del fuoco hanno dovuto far fronte a decine di chiamate, anche per la caduta di rami e alberi, in particolar modo nelle zone di Sanremo e Ventimiglia.

Sferzate da pioggia e vento anche molte aree dell’Emilia Romagna, compresa Bologna, dove le autorità aeroportuali sono state costrette a dirottare sette voli. Colpita in particolare la provincia, con alberi caduti, strade allagate e grondaie e tetti da mettere in sicurezza, come è accaduto ad esempio a Minerbio, Granarolo e Budrio.

Drastico abbassamento delle temperature in Toscana. Come accennato, l’ondata di maltempo non eviterà le regioni meridionali: secondo la Protezione Civile dalle prime ore di martedì forti precipitazioni e grandinate, il tutto accompagnato da fulmini e forti raffiche di vento. Tra le aree più interessate la Campania, ma anche la Calabria e la Sicilia, addirittura con raffiche fino a burrasca.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento

