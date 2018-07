Almeno 12 persone sono state uccise in un attacco armato ad un villaggio al confine tra Mali e Niger. Lo ha riferito un leader tuareg, precisando che le vittime sono tutte civili. Il fatto è avvenuto in Mali, nel villaggio di Injagalane. Secondo Fahad Ag Al Mahmoud, leader di un gruppo difensivo noto con l’acronimo Gaita formatosi con lo scopo di contrastare i gruppi jihadisti attivi nell’area, ha detto che l’attacco è stato probabilmente sferrato da un gruppo criminale attivo su quella frontiera. Uomini della sua organizzazione sono stati inviati nell’area in soccorso alle vittime. Nessuna rivendicazione è giunta per l’attacco, in una zona ad alto tasso di criminalità ma che registra anche la presenza di militanti vicini all’Isis.

Commenti

comments