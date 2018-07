Il comune di Guspini ha programmato per venerdì 20 luglio 2018 dalle ore 8.30la a disinfestazione contro le blatte.

Le attività avranno luogo a seguito della segnalazione del Settore Tecnico del Comune di Guspini e agli accertamenti svolti dalla ASSL- Sanluri.

La disinfestazione interesserà le seguenti vie:

via Salvo D’Acquisto,

via Fosse Ardeatine,

via Berlinguer

via Santa Maria (nel tratto compreso tra via Pio Piras e via Labriola)

vico II Santa Maria,

via Zeppara (nel tratto compreso tra via Gobetti e via Matteotti),

via Nuoro (nel tratto compreso tra via Oristano e via E. D’Arborea)

via Iglesias (nel tratto compreso tra via E. Loi e via Bologna),

via E. Loi,

via L. Falcone,

via A. Dalla Chiesa.

Commenti

comments