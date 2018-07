Aras, è scontro su mancata tabella al Mef, i lavoratori: “Ci sentiamo presi in giro”

Non si spegne la polemica sulla tabella mancante, necessaria alla Ragioneria dello Stato per esprimere un parere sull’applicabilità della legge regionale 3/2009 che prevede l’inquadramento dei quasi 300 lavoratori Aras in Laore. La tabella riguarda gli oneri conseguenti alla eventuale assunzione dei tecnici e la Regione avrebbe dovuto allegarla alla relazione tecnica inviata il 15 giugno scorso ai capi di gabinetto dei ministeri di Economia, Affari regionali, Funzione pubblica e Agricoltura. “Il mancato trasferimento è dovuto a un errore di trasmissione, e ieri abbiamo rimediato”, ha ribadito l’assessore agli Affari generali, Filippo Spanu, rivolgendosi direttamente ai dipendenti durante l’ennesimo sit-in organizzato sotto il palazzo del Consiglio regionale.

Ma i tecnici dell’agricoltura non ci stanno. “Chi si occupa di politiche del lavoro non può fare un errore del genere”, attacca Paola Naitana, tra le promotrici della protesta. In ogni caso, ha chiarito Spanu, “non è certo una tabella che farà la differenza, comunque adesso è nelle mani del ministero, vediamo che cosa succederà”. La questione del mancato invio dell’allegato era stata sollevata da due parlamentari del Movimento 5 stelle, Emiliano Fenu (commissione Finanze del Senato) e Alberto Manca (commissione Agricoltura alla Camera).

“Chiediamo di porre rimedio con estrema urgenza – avevano detto – c’è il rischio che il mondo delle campagne resti privo di importanti servizi di assistenza che senza l’associazione degli allevatori la Regione Sardegna e le sue agenzie non potrebbero più garantire, con conseguenze gravi per l’intero comparto”.

