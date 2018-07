Scade il prossimo 31 luglio il termine per partecipare al bando pubblico per l’assegnazione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola, stagione sportiva 2018-2019.

La proroga del termine inizialmente previsto per il 23 luglio 2018, come comunica l’ufficio stampa del comune, si è resa necessaria per “consentire all’utenza di poter presentare le domande anche con modalità cartacea” presso l’Ufficio del protocollo Generale del Comune sito nella via Crispi n. 2, oltre che con modalità telematica tramite SPID.

