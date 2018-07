Sinfonie, cori, brani famosi e popolari in tre serate interamente dedicate a Verdi. Il 19, 20 e 21 luglio l’Arena Giusy Devinu del Parco della Musica di Cagliari accoglie Orchestra e Coro del Teatro Lirico, diretti da Sandro Sanna, maestro del coro Donato Sivo, per dar vita a “Viva Verdi!”. Il quarto appuntamento dell’attività musicale estiva del Lirico rivolge dunque l’attenzione al massimo operista italiano.

Il programma delle tre serate prevede l’esecuzione di celebri brani orchestrali e famosissime pagine corali, tratti dai più noti capolavori verdiani. Da Giovanna d’Arco: Sinfonia; da Macbeth: Coro delle streghe; da I due Foscari: Preludio; Alla gioia; Tace il vento; da Il Trovatore: Vedi! Le fosche notturne spoglie; da Attila: Preludio; da I Lombardi alla prima Crociata: O Signore, dal tetto natìo; da La Traviata: Preludio atto I; Noi siamo zingarelle – Di Madride noi siam mattadori; da Rigoletto: Scorrendo uniti; da Nabucco: Sinfonia; Va’, pensiero.

Partita nel segno di Beethoven e Verdi la stagione estiva del Teatro Lirico di Cagliari richiama un gran numero di appassionati. Fino al 3 agosto Orchestra e Coro sono poi impegnati per altri 14 appuntamenti tra teatri e luoghi identitari di grande suggestione: oltre che a Cagliari i concerti si terranno nell’area archeologica Su Nuraxi di Barumini, sui sagrati della Cattedrale di San Pantaleo a Dolianova e della Chiesa di San Platano a Villaspeciosa, al complesso nuragico di Santa Cristina a Paulilatino, all’Anfiteatro Caritas a Tortolì e al Teatro comunale Maria Carta di Pula, che sarà inaugurato il 30 luglio con un programma dedicato a Beethoven, sul podio Cristiano Del Monte.

Il 31 sarà la volta de la “Petite Messe Solennelle” di Rossini, in occasione dell’anniversario per i 150 anni dalla scomparsa del compositore. Dirige il coro Donato Sivo. Prezzi biglietti: posto unico 10 euro, 5 per gli abbonati alle Stagioni lirica e di balletto e concertistica 2018.

