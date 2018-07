Il Corso di Cagliari diventa per due giorni capitale del “Wine&Food” internazionale. Il 20 e 21 luglio lo spazio riqualificato e restituito alla città ospita il festival organizzato dall’Associazione APS Promo Eventi e sostenuto dal Comune. Lo scopo è promuovere la cultura del buon mangiare e buon bere e offrire una vetrina alle cantine sarde e ma anche nazionali, ma anche francesi, spagnole e tedesche.

Sono una quarantina le aziende che hanno aderito all’evento, circa 250 i vini in degustazione. Tra questi anche tutti i Vermentini che hanno preso parte al concorso enologico nazionale “Vermentino”. L’apertura delle degustazioni è prevista per le 19.30 tra il Corso Vittorio Emanuele e piazza Yenne. Gli show cooking avranno come protagonisti quattro chef: Marina Ravarotto, Davide Bonu, Alberto Iacoboni e Salvatore Camedda, capitanati da Accademia Casa Puddu di Baradili. Spicca tra gli appuntamenti il workshop “Tourismi”, nuovi strumenti di promo commercializzazione nel settore enoturistico enogastronomico presso Hostel Marina, relatore Andrea Pozzi.

Nello stesso luogo il 20 alle 17, sarà proiettato il docufilm su Chiara Vigo “L’ultimo maestro del bisso” e sarà presente la protagonista con il racconto della sua vita e delle sue opere. Cagliari International Wine&Food prevede anche una serie di tour dedicati alla stampa alla scoperta dei territori di Mamoiada e del Parteolla. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti l’assessora comunale alle Attività produttive e Turismo Marzia Cilloccu, il presidente del Consiglio Comunale Guido Portoghese e gli organizzatori della manifestazione e fondatori dell’Associazione APS Promo Eventi, Mario Bonamici e Andrea Campura.

