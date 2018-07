Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, smentisce, attraverso un comunicato stampa, le notizie false sulla qualità dell’acqua in distribuzione a Cagliari, Quartu, Selargius, Monserrato, Quartucciu, Maracalagonis ed Elmas che stanno girando sui social network e su wathsapp.

“L’acqua a Cagliari è potabile e idonea a qualunque utilizzo, come evidenziato dalla nota dell’Azienda per la Tutela della Salute della Assl di Cagliari che certifica che tutti i valori sono conformi ai parametri e che supera le precedenti comunicazioni relative ai controlli effettuati presso la fontanella di viale Buoncammino – scrive il primo cittadino, che continua – l’invito che rivolgo a tutti è quello di non diffondere, come sta accadendo in queste ore, informazioni non veritiere”.

