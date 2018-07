“La Regione inaugura in pompa magna l’elisoccorso a Olbia, ma nel sud Sardegna mancano le ambulanze medicalizzate”. La denuncia arriva dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu e Gianni Lampis, che segnalano diversi casi, in particolare a Cagliari e Isili, in cui “mezzi dei volontari hanno dovuto sostituire quelli della ex Asl 8”.

“Le medicalizzate pubbliche che operano nel sud dell’Isola sono continuamente in riparazione”, sostengono Truzzu e Lampis. “Se le ambulanze sono vecchie perché non se ne acquistano di nuove?”, chiedono. Forse, ipotizzano i due esponenti di FdI, “la coperta è troppo corta perché si è speso troppo e male per l’elisoccorso e non si hanno più risorse per ammodernare il parco ambulanze che servono proprio quel sud Sardegna sempre più dimenticato dall’assessorato all’Sanità e dalla Asl Unica di Sassari”.

