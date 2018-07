Elicotteri regionali in azione oggi per due incendi che sono stati appiccati nel Sulcis, in territorio comunale di Narcao. Il primo, in località Riu Tanca Beccia della frazione di Perdaxius, ha interessato una zona coperta da un uliveto e macchia mediterranea, per una superficie stimata di circa due ettari.

Sul campo le squadre del Corpo forestale, Forestas e i volontari delle associazioni Terraseo di Narcao e Vea di Nuxis. Due elicotteri sono stati inviati per domare le fiamme sulla macchia mediterranea di Nuraghe Scrau Becciu, sempre nel territorio di Narcao. Hanno supportato il personale impegnato a terra del Corpo forestale, di Forestas e i volontari di Protezione civile di Prociv, di Vea e di Terraseo.

