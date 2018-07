E’ la separazione della coppia il movente del tentato omicidio di questo pomeriggio a Sant’Antioco, nel Sulcis, dove Antioco Tardini, pensionato 66enne originario del paese sardo, ma residente a Trecate, in provincia di Novara, ha tentato di uccidere la ormai ex moglie Maria Teresa Garia, con una roncola.

Il fatto è accaduto in piazza Umberto, dove i due coniugi pare si dovessero incontrare per atti propedeutici alla sentenza di separazione. I carabinieri del paese, immediatamente intervenuti dopo che gli avventori di un bar avevano fermato l’uomo e probabilmente salvandola vita alla donna, non escludono che Tardini, da qualche giorno rientrato da Trecate apposta per la separazione, si sia presentato all’appuntamento già armato della roncola che si sarebbe procurato non molto prima. La circostanza, costituirebbe premeditazione.

Il pensionato è stato subito portato in caserma ed è in stato di arresto per tentato omicidio. La donna invece è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia per una profonda ferita lacero-contusa alla testa. Non è in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata. I coniugi hanno tre figli adulti residenti a Novara che sono stati avvisti dell’accaduto.

