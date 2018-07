I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera, in via Bizet George, per alcune mattonelle cadute dall’ottavo piano della struttura dell’Asl di Quartu Sant’Elena.

Fortunatamente al momento della caduta nessun veicolo è rimasto danneggiato e nessuna persona è rimasta ferita. La squadra dei vigili del Commando provinciale di Cagliari, coordinata dalla Sala operativa del 115, all’arrivo sul posto ha provveduto alla chiusura temporanea della strada. La causa potrebbe essere riconducibile al forte vento che ha sferzato la città in questi giorni.

I vigili hanno verificato e messo in sicurezza il tetto.

