Tamponamento tra due auto questa mattina in viale Poetto, a Cagliari.

Sono rimaste coivolte due auto. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso, insieme a due ambulanze del 118.

Il conducente di un’auto è stato è trasportato in pronto soccorso in codice giallo, l’altro invece inizialmente ha rifiutato le cure. Poi, convinto dagli operatori, è stato portato in pronto soccorso in codice verde.

Ci sono stati grossi rallentamenti al traffico, con lunghe code, per permettere agli operatori di concludere le operazioni di soccorso.

