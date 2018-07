Passata la rinfrescata, con venti di Maestrale che nella giornata di ieri hanno spazzato l’Isola sino a sera, ci prepariamo alla nuova ondata di calore. Caldo che verrà portato dall’Anticiclone Africano, caldo che prenderà piede soprattutto tra venerdì e sabato. Il rialzo termico si percepirà fin da oggi, ma sarà caldo secco e nella norma. Giovedì idem, seppur qualche grado in più nei valori massimi.

Venerdì l’afflusso d’aria sahariana prenderà il sopravvento e inizieremo ad avere massime superiori a 35°C. Soprattutto crescerà l’umidità relativa, che anche stavolta ci porterà l’afa. Sabato, la giornata più calda della settimana, vedremo i termometri salire a quota 37-38°C in molte aree dell’Isola, specie nelle grandi piane e nelle zone interne. Ovviamente con l’afa si arriverà al di sopra dei 40°C come valori percepiti.

Durerà? No, non durerà. Domenica una nuova perturbazione transiterà sull’Italia centro settentrionale dando luogo a un incremento del Maestrale. Maestrale che soffierà con forza, con raffiche localmente burrascose. Ovviamente il calo termico non si farà attendere, un calo anche di 8-10°C ma soprattutto verrà spazzata via l’afa. Al momento non sembra esserci possibilità per precipitazioni, ma tale ipotesi non può essere scartata a priori e dovremo tornarci nei prossimi giorni.

