Il Tribunale di Nuoro, in seguito ai risultati delle indagini effettuate dal personale specializzato nelle truffe online dei Carabinieri di Nuoro, ha rinviato a giudizio un 40enne della provincia di Campobasso. A cadere nella sua trappola è stato un giovane nuorese che, attratto dal prezzo estremamente conveniente di un annuncio postato su un per alcuni ricambi compatibili con la sua auto tedesca, ha versato in una carta ricaricabile 450 euro.

Chiaro lo stupore del giovane quando ha aperto il ‘pacco’ (in tutti i sensi!) che gli ha recapitato il corriere espresso: anziché quanto ordinato c’erano vecchie parti di un’auto non più in produzione da un paio di decenni. L’inserzionista non risultava essere nuovo a queste operazioni, lo stesso infatti, con metodi simili, aveva già consumato altre truffe a danno di altri cittadini della penisola. I carabinieri lo hanno scoperto e denunciato. Ora dovrà rispondere di truffa di fronte al tribunale nuorese.

