Vertenza Aias, Arru accusa: “Sono stato circondato e insultato, chiedo che i bilanci Aias vengano valutati da esperti ”

Ieri è stata una giornata di forte tensione e in tarda serata l’assessore Arru è stato circondato e insultato dai lavoratori Aias che chiedevano impegni sul futuro dell’associazione.

A dare la notizia lo stesso Arru in un tweet questa mattina.

Ieri episodio di tensione in consiglio regionale con lavoratori AIAS, infuriati per stipendi arretrati: sono stato circondato, insultato; fatto grave di per se ma non hanno informazioni precise: chiedo che bilancio AIAS venga valutato da esperti aziendali pubblicamente pic.twitter.com/mi6G1XLWyf

— Luigi Arru (@luiseddu) 18 luglio 2018