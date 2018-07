Il van di Alessandro Borghese 4 Ristoranti – domani alle ore 21.15 su Sky Uno – sbarca in Sardegna. La produzione originale di Sky prodotta da Drymedia approda sulle coste intorno a Cagliari per la penultima puntata estiva del programma capitanato da Chef Borghese. La sfida tra piatti della tradizione sarda e cucina innovativa coinvolge 4 realtà del territorio per il titolo di miglior ristorante da vacanza del sud della Sardegna.

A sfidarsi: il Lido Tamatete, La Paillotte, l’Agriturismo La Biada e Ittiturismo Sabor’ e mari. Quattro ristoratori di una stessa zona si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione di Alessandro Borghese della cucina del ristorante.

Nel corso della cena si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. Inoltre, Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile. L’ultima tappa estiva di Alessandro Borghese 4 Ristoranti farà scoprire il Parco del Pollino. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi. La puntata è stata realizzata con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission.

