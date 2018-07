Non sono bastati gli immediati soccorsi di un’ambulanza intervenuta questa mattina nel quartiere di Mulinu Becciu di Cagliari: un 77enne residente nel capoluogo è morto a causa di un improvviso malore, in via Aresu.

Non sono ancora chiare le cause. Sul posto sono intervenuti anche i motociclisti della polizia municipale e il personale del 118, che non ha potuto fare altro che costatare il decesso del pensionato.

Commenti

comments