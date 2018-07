“Con grande determinazione abbiamo colmato un gap di dieci anni rispetto ad altre parti d’Italia”. L’assessore della Sanità Luigi Arru benedice così l’avvio del servizio di Elisoccorso regionale, iniziato l’1 luglio ma che entrerà a regime entro agosto. Gestito dalla Airgreen, che lo scorso febbraio si è aggiudicata un appalto da 58 milioni e mezzo di euro, il servizio prevede dall’1 agosto la presenza a Olbia di un elicottero Leonardo operativo 24 ore su 24 e dal 15 agosto di un Airbus operativo ad Alghero 12 ore su 24, cosi come l’Airbus di base a Elmas.

“Non siamo venuti a fare macelleria sociale, non abbiamo messo al centro gli aspetti economici e di cassa – rivendica Arru – ma abbiamo lavorato alla creazione di servizi sanitari in rete, e questo è un tassello fondamentale”. Grazie all’elisoccorso, “i servizi garantiti dalla rete ospedaliera saranno in tutti i territori, superando la logica municipale – aggiunge – speriamo che tutti i sardi percepiscano l’interesse che è stato rivolto a questo aspetto fondamentale e non ai tagli”.

Il presidente della Regione Francesco Pigliaru dice chiaramente che “questa è la Sardegna che sognavamo quando abbiamo fatto la riforma”. Il governatore rivendica di aver “presidiato il diritto alla salute, con questo servizio stiamo dando delle risposte. Ci sono voluti anni ma il numero di interventi già effettuati conferma l’importanza di portare in ogni territorio le cure migliori, garantendo tutti i sardi e i turisti”. Questa mattina, nell’hangar dell’aeroporto di Olbia, erano presenti il prefetto Giuseppe Marani, il questore Diego Buso, il comandante provinciale dei carabinieri Luca Corbellotti, con il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau e le autorità religiose, sindaci, amministratori, sindacalisti e rappresentanti del sistema economico.

Il direttore dell’Areus, Giorgio Lenzotti, conferma che saranno rispettate le tappe. “Da agosto avremo il servizio 24 ore su 24 con base a Olbia, e da metà agosto sarà operativo anche Alghero e il sistema sarà a regime, poi vedremo eventuali cose da fare”, dice il manager. “Oggi è davvero una bella giornata, con il Servizio di elisoccorso regionale diamo ai cittadini un servizio migliore”. Anche per Fulvio Moirano, direttore generale dell’Ats Sardegna, “è una giornata storica”, perché “questo servizio è assolutamente necessario in una regione dal territorio molto esteso e trasporti stradali e ferroviari non sempre rapidi”. Per lui l’elisoccorso è “l’architrave del sistema dell’emergenza, che a sua volta è l’architrave del sistema basato sulle reti ospedaliere”.

Commenti

comments