Il comune di Selargius informa la cittadinanza che venerdì 20, dalle 8 alle 17, per consentire le manutenzioni al serbatoio cittadino, sarà interrotta l’erogazione idrica in tutto il territorio comunale (fatta eccezione per Su Planu, Is Corrias e Su Pezzu Mannu).

Per l’intera giornata saranno conseguentemente chiusi al pubblico: i centri di aggregazione sociale, compresa Casa Soro, le biblioteche e mediateche comunali, l’archivio di via Meucci, la sala conferenze di Si ‘e Boi, l’Informacittà, la saletta occupata dell’Anfass e la scuola di via Bixio.

Gli interventi previsti prevedono la manutenzione straordinaria del serbatoio di via Newton e l’installazione di nuove apparecchiature di misurazione elettronica che permetteranno di gestire in tempo reale la quantità di acqua in uscita dall’impianto e distribuita nelle reti idriche delle zone servite.

I disservizi dovuti a eventuali fenomeni di torbidità potrebbero protrarsi nel tardo pomeriggio, sarà comunque garantita la presenza del personale Abbanoa in cantiere, al fine di ripristinare l’erogazione nel più breve tempo possibile. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata contattando il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

