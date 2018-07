Un giovane di 19 anni di Capoterra è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito alle ferite riportate ieri sera in circostanze ancora da chiarire. Il ragazzo è rientrato a casa dopo una serata con gli amici. Ma subito i familiari si sono accorti che c’era qualcosa che non andava. E hanno preferito portare il figlio in ospedale. Questa mattina poi, la mamma del 19enne si è rivolta ai carabinieri. E sono subito scattate le indagini per ricostruire l’episodio. Sentite diverse persone che erano con lui. Sono al vaglio diverse ipotesi: il giovane potrebbe essere stato aggredito e picchiato da una o più persone, o caduto in seguito a una spinta oppure accidentalmente. Tutte circostanze che i militari stanno valutando con attenzione.

