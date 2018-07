Due feriti gravi, ma secondo le prime informazioni non in pericolo di vita, e alcune ore di interruzione del traffico sulla statale 131 in direzione Cagliari.

E’ il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda mattinata al chilometro 112 tra Paulilatino e Bauladu. A provocarlo è stato un guasto meccanico che ha costretto l’autista di un autoarticolato a fermarsi poco dopo essere uscito da una curva e in prossimità di affrontarne un’altra. Il camionista non ha avuto neanche il tempo di mettere il triangolo per segnalare l’ostacolo che sono sopraggiunte due auto: i conducenti, nel tentativo di evitare l’ostacolo, si sono spostati sulla corsia di sorpasso, scontrandosi, e andando poi a schiantarsi contro la fiancata sinistra del camion, bloccando così l’intera carreggiata. Sul posto sono intervenute la Polizia stradale di Macomer, i Vigili del Fuoco di Oristano e due ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai due feriti e li hanno poi accompagnati in ospedale.

Nel frattempo il traffico è rimasto bloccato e prima che fosse deviato sulla provinciale per Bonarcado si è formata una lunga coda con centinaia di mezzi che hanno potuto riprendere il viaggio solo dopo la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.

