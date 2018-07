“Piena solidarietà all’assessore Arru dopo l’aggressione verbale sotto la Regione da parte di alcuni manifestanti” Lo scrive in una nota il sindacato Usb.

“L’assessore in questi anni – scrive Salvatore Drago, coordinatore Usb – si è contraddistinto, per quanto riguarda la vertenza Aias, per non essersi mai sottratto a confronti con i sindacati nonostante le frequenti iniziative sindacali e ha sempre tenuto il dialogo aperto e fornito le corrette risposte mantenendo sempre un rapporto di correttezza tra le parti”.

“Infine – conclude la nota – speriamo che questi fatti accaduti di recente non abbiamo seguito”.

