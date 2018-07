Il Comandante di un’imbarcazione francese si è rifiutato di pagare la tariffa prevista per la navigazione all’interno delle acque dell’Arcipelago ed ha offeso pesantemente il personale controllore del Parco, tra cui era presente anche una donna, “con atti contrari alla pubblica decenza”, ovvero imprecazioni e insulti di ogni genere. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio quando la sala operativa della Guardia Costiera di La Maddalena ha ricevuto la segnalazione da parte del personale dell’Ente Parco di La Maddalena che riferito del rifiuto del Comandante francese di pagare quanto previsto per il transito nelle acque dell’arcipelago.

La Sala Operativa ha inviato l’equipaggio della motovedetta Cp 870 che sul posto ha verificato i fatti e scortato l’imbarcazione francese al porto di La Maddalena e ad accompagnare gli occupanti presso gli uffici della Capitaneria di porto per le successive operazioni di identificazione e contestazione degli illeciti. Al Comandante dell’imbarcazione, sottoposto tra l’altro anche ad accertamenti alcolemici risultati entro i limiti previsti, è stato elevato un verbale di oltre 3000 euro per aver posto in essere “atti contrari alla pubblica decenza”.

