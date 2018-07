Rimpasto nella Giunta comunale guidata da Massimo Zedda che oggi ha firmato i decreti di nomina per due nuovi assessori: si tratta di Maurizio Chessa (Pd) ai Lavori pubblici e Roberto Marras (indicato dal gruppo Autonomisti con Lussu) alle Politiche sociali.

Il primo prende il posto che era stato del sardista Gianni Chessa, prima che il sindaco di Cagliari lo estromettesse per non aver disconosciuto l’accordo politico stretto tra il Psd’Az e la Lega di Salvini. Nella pausa tra un Chessa e l’altro, la delega è stata in mano alla vice sindaca Luisanna Marras. Il neo assessore aveva già guidato la commissione Lavori pubblici nella precedente legislatura, anche per questo, alla fine, le varie anime del Pd hanno chiuso con Zedda l’accordo sul suo nome.

Quanto alle Politiche sociali, il sindaco ha dovuto trattare con gli ex sardisti, gli autonomisti con Lussu, che hanno indicato un nome che arriva dal mondo della formazione e del volontariato, quello appunto di Roberto Marras. Ma se la poltrona dei Lavori pubblici era libera, in questo caso c’era un problema: l’attuale assessore è Ferdinando Secchi, al quale il sindaco aveva chiesto di fare un passo indietro e oggi gli ha revocato la delega.

