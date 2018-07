Fervono anche in Sardegna i festeggiamenti del Mandela Day, la commemorazione istituita dall’ONU nel 2010 che ricorre ogni anno per spronare le persone a costruire un mondo più giusto, a dedicarsi al prossimo, a essere eroi, anche solo per un giorno (la nostra speranza e il nostro intento è riuscire ad esserlo fin che avremo vita).

La data della celebrazione, il 18 Luglio, è stata scelta appositamente in occasione del compleanno del Premio Nobel per la Pace. “E’ una giornata – scrivono gli organizzatori dell’evento – che ci invita tutti a coltivare la cultura per la pace. Per questo La Rosa Roja, Mezcla Intercultura e Madiba Sinnai organizzano insieme questo evento e si fanno promotrici in Sardegna di condividere e diffondere questa cultura.

Riteniamo che questa giornata sia importante per il mondo intero perché la causa di Nelson Mandela non era solo rivolta al Sudafrica o l’Africa ma al mondo intero!

Programma Mandela Day 2018 :

18 Luglio:

Ore 10.30 Lazzaretto di Sant’Elia

Convegno” Cittadinanza Attiva” a cura di Tiziana Mori

Ore 17.00 Sestu- Casa Ofelia

Presentazione Evento

Mostra Fotografica dedicata a Mandela

Ore 18.00

Convegno “ Educazione alla mondialità”

A cura di Tiziana Mori

Ore 19.30

Proiezione film/documentario

“ Mandela Dance”

Excursus del Sud Africa dopo Mandela

Ore 21.00

Combination Perfecta

Duo di Latin jazz.salsa .reggae, falmenco,new age

19 Luglio :

Ore 10.30 Lazzaretto di Sant’Elia

Convegno “Immigrazione”(Diaspore e Cooperazione Internazionale)

a cura di Elizabeth Rijo

Ore 17.00 Sestu- Casa Ofelia

Mostra fotografica dedicata a Mandela

Ore 18,30

Laboratorio gratuito di Biodanza

“Ubuntu– Tutti siamo uno”

A cura di Tiziana Centomani

Ore 21,00

Performance del MAY MASK Collective

20 Luglio Lazzaretto di Sant’Elia

Ore 17.00

Presentazione Evento e Mostra fotografica dedicata a Mandela

Ore 18.00

Laboratorio gratuito di Biodanza

“Ubuntu– Tutti siamo uno”

A cura di Tiziana Centomani

Ore 21.00

Claudio Deoricibus y Grupo

Spettacolo di Flamenco

Ore 22.00

Is Mustayonis e S’Orku Foresu

Esibizione di Maschere Tradizionali Sestesi

Ore 22.30

Concerto Dr.DRER & CRC POSSE

21 Luglio Lazzaretto di Sant’Elia

Ore 17,30 Convegno “ Educazione alla mondialità”

A cura di Tiziana Mori

Ore 20.00

Spettacolo di burattini a cura della Ass, “Le Compagnie del Cocomero”

Ore 21.00

Concerto AKROASIS

Opera Musicale “ I racconti del Mare”

Ore 22.30

GUNEY AFRICA

Canti,ritmi e suoni dell’Africa

Il 20 e 21 Luglio al Lazzaretto di Sant’Elia, saranno presenti durante tutto l’evento i banchetti delle Associazioni aderenti e degli artigiani. Degustazione multietnica e bevande.

Commenti

comments