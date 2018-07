Il cadavere di un uomo di circa 55 anni è stato trovato intorno alla mezzanotte, in un appartamento nel quartiere di Is Mirrionis. Sul posto è intervenuta una Volante della Questura, il pm di turno e il medico legale, che dopo una prima ne ha accertato il decesso avvenuto da alcuni giorni. Il cadavere era infatti in avanzato stato di decomposizione. La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero di San Michele per le procedure di rito previste in questi casi. Si sospetta infatti che il decesso possa essere attribuibile ad una overdose.

