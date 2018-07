Nella notte intorno alle 04.00 del mattino, in località Torre dei Corsari nel Comune di Arbus, i Carabinieri del locale Posto Fisso, durante un servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, procedevano all’arresto di Z. F. di 35enne e Z. V. di 60enne, pregiudicati, residenti nel Comune di Pabillonis, per il reato di detenzione e coltvazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Z F. veniva notato dai militari mentre si aggirava con fare sospetto nelle vie della predetta località.

Nel corso del controllo manifestava segni di nervosismo, pertanto veniva sottoposto a perquisizione personale poi estesa anche alla casa dove sta dimorando a Torre dei Corsari. Le citate attività consentivano di sequestrare circa 120 grammi di marijuana.

Alla luce di quanto rinvenuto, i militari decidevano di estendere la perquisizione anche presso l’abitazione di residenza dove il giovane vive con il padre V. e dove hanno rinvenuto ulteriori 70 grammi di marijuana, 17 piante di marijuana in vaso alte da 40 a 160 cm, due piante essiccate di marijuana, lampade alogene, ventilatori e altro materiale utilizzato per la coltivazione.

Gli arrestati sono stati tradotti presso l’abitazione di proprietà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.

