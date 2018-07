L’ex calciatore della Torres Giovannino Oggiano, è morto a causa di uno shock settico provocato da un’infezione non contagiosa. Lo precisa l’Aou di Sassari. L’Azienda ospedaliero-universitaria spiega in una nota che “il paziente, arrivato il 17 luglio alle 13.26 al pronto soccorso di viale Italia, considerato il quadro clinico, è stato subito ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale, dove è deceduto nella notte tra il 17 e 18 luglio a causa di uno shock settico refrattario alle terapie”.

L’allarme meningite è scongiurato, ed è durato fino all’arrivo delle analisi sui prelievi effettuati il giorno del ricovero: “Dai primi risultati delle analisi è emersa un’infezione che non richiede attività di profilassi tra i contatti stretti. Alcuni operatori sanitari, in servizio nel reparto di Rianimazione durante il ricovero e in linea con i protocolli internazionali, in attesa di conoscere l’esito delle analisi sono stati comunque sottoposti a profilassi preventiva, ora già sospesa”, spiega ancora la Aou, che conclude: “I risultati degli ultimi esami arrivati oggi hanno confermato la natura non contagiosa dell’infezione che ha provocato la prematura scomparsa del paziente”.

