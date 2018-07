Massimo Cadeddu e Dario Pinna sono i nuovi componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Meta Alghero, il braccio operativo del Comune per la gestione del sistema museale e di siti turistici come le Grotte di Nettuno, per l’organizzazione di eventi, la promozione turistica e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, architettonico e naturalistico. Li ha nominati oggi il sindaco di Alghero, Mario Bruno.

Sostituiscono Raffaele Sari Bozzolo, che avantieri ha lasciato la presidenza per impegni professionali e familiari, ed Efisio Scioni, le cui dimissioni risalgono a due mesi fa. Confermata Rentata Fiamma. Massimo Cadeddu, segretario cittadino della Confcommercio, è l’uomo su cui hanno trovato convergenza la politica e i privati per sancire un patto che porta le associazioni di categoria dentro la Fondazione, coinvolgendole nelle scelte strategiche in campo turistico, artistico, culturale e dello spettacolo. Più sorprendente il nome di Dario Pinna.

Laurea in economia, funzionario di Confartigianato, studi musicali, un’intensa attività alla direzione di alcuni gruppi folcloristici del territorio, potrebbe essere stato indicato per le stesse ragioni: rendere i privati protagonisti della governance territoriale. Renata Fiamma, architetta, già componente del precedente Cda, garantirà continuità rispetto al recente passato.

