“C’è tutto l’impegno della Giunta e dell’assessorato dell’Agricoltura per difendere i posti di lavoro nelle Associazioni provinciali allevatori: sia gli 81 attuali, sia i 13 già licenziati negli scorsi mesi dai Commissari straordinari nominati per gestire la crisi dell’organizzazione privata”.

Lo ha detto oggi il capo di Gabinetto dell’assessorato dell’Agricoltura, Antonio Biancu, nel ricevere una delegazione di lavoratori Apa in sit-in fuori l’assessorato. “Così come assicurato dall’assessore Pier Luigi Caria – ha sottolineato Biancu – la Regione non farà mancare le risorse necessarie, attraverso il trasferimento dei fondi all’Agenzia Laore, per garantire un futuro ai lavoratori e alle preziose prestazioni che per anni sono state assicurate alle imprese zootecniche sarde per la valorizzazione, il miglioramento genetico degli animali e la difesa delle razze autoctone”.

