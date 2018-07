Problemi in volo per l’airbus 320 che collega Roma e Casablanca: il velivolo è stato costretto all’atterraggio di emergenza a Cagliari.

Tutto è filato liscio: predisposto in pista il dispositivo di sicurezza con il coinvolgimento di Vigili del fuoco, ambulanze e mezzi della Capitaneria di porto. Ma l’atterraggio non ha avuto alcun problema: niente panico per i passeggeri rassicurati a bordo dall’esigenza di una sosta tecnica.

Il velivolo ora sarà controllato dai tecnici dell’aeroporto di Cagliari. Per i passeggeri qualche disagio, ma il loro arrivo nella capitale è assicurato per stasera.

