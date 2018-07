La Sardegna, terra di lunga vita, festeggia la sua nutrita pattuglia di quasi 500 centenari con l’ingresso di Gaetano Ministru, di fu Nicolò e Maddalena Moro, da Montresta (Or), che ha festeggiato oggi il secolo di vita. Attorniato da ben 10 figli, con relativi generi e nuore, 25 nipoti e 13 pronipoti, dall’affetto di tutto il paese in festa e con il sindaco ed il consiglio comunale al completo, Gaetano Ministru ha ricordato la sua vita, con in mano il suo foglio matricolare che recita: “Ha partecipato dal 22 dicembre 1940 al 23 aprile 1941 alle operazioni di guerra nella frontiera greco-albanese col 7° Reggimento Fanteria”, poi nei Balcani e “prigioniero di guerra dei tedeschi in Grecia nel fatto d’armi dell’egeo dal 19 settembre 1943 al 2 luglio del 1945”.

Ha superato tutto e oggi vive ancora felice insieme alla moglie Benedetta Sanna, 94enne, sua compagna di vita da ben 72 anni, cioè da quando sposò il 31 dicembre del 1946 dopo il rientro dalla guerra e dalla prigionia. Da allora Gaetano Ministru ha sempre vissuto a Montresta, il paese degli coloni greci in Sardegna, dove si è sempre dedicato all’agricoltura. Il destino volle che fosse preso prigioniero proprio in Grecia.

Montresta infatti, paesino di 472 anime nella Planargia, fu deve la sua identità demografica a una lontana migrazione di circa 800 greci manioti che chiesero asilo alla Repubblica di Genova che li ospitò in Corsica nel 1676. Ma quandola corsica si rivoltò a Genova i greci non aderirono e illorovillaggio fu incendiato. Nel 1746 circa una cinquantina di famiglie greche di a Cargese (nome greco) ottennero da Carlo Emanuele III dei territori nella zona della Villa di San Cristoforo di Montresta per stabilire il loro nuovo insediamento. Così nacque Montresta ‘la greca’, che anche in Sardegna non ebbe vita facile per l’ostilità degli abitanti della vicina Bosa verso i nuovi coloni ‘grechi’ che occupavano le loro terre. La popolazione greca fu ridotta a sole due persone nel 1830, arrivando poi ad estinguersi essendo stato assorbiti dalla popolazione locale.

Oggi Montresta ‘la greca’ festeggia dunque il suo centenario Gaetano Ministru, il cui legame con la Grecia resta vivo nei ricordi della sua prigionia per i fatti d’arme dell’Egeo. Il sindaco Antonio Zedda ha donato al neocentenario Ministru una targa ricordo in una cerimonia pubblica a nome dell’interra cittadinanza.

