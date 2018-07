Il countdown è partito da tempo, ed è quasi arrivato al punto di arrivo. Il 27 luglio è sempre più vicino: quel giorno, alle 21,30 negli spazi della Fiera di Cagliari, andrà in scena l’ultima tappa dell’#MNRtour, concerto che nell’unico appuntamento sardo avrà come primi attori sulla scena tre degli artisti più popolari e amati della scena musicale italiana: Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. Un dono speciale e prezioso, che Insula Events ha voluto fare ai fan dell’Isola.

Intanto sull’Isola è scattata la corsa al biglietto, i tagliandi ancora disponibili e acquistabili sul circuito Box Office Sardegna. Tutti vogliono esserci e cantare assieme ai loro idoli i pezzi che hanno fatto parte della storia della musica italiana, come Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, Angelo e Lascia che io sia.

Un tour che ha sorpreso e conquistato l’intera Italia in musica, collezionando soldout e applausi in ognuna delle precedenti apparizioni sulla penisola. Uno spettacolo che dopo la data zero a Jesolo, partito ufficialmente da Bologna, ha toccato le più importanti città italiane preparandosi ora a chiudere in bellezza nell’attesissima tappa in Sardegna. Ben 30 brani, che i tre cantanti regalano alla platea esibendosi in interpretazioni personali o a tre voci, meccanismo perfetto che fonde nello show le peculiarità dei tre artisti, che vince. E convince.

Commenti

comments