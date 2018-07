Ieri pomeriggio, nella sala polifunzionale di piazza Roma, l’assessore alle Attività produttive Mauro Manca ha interloquito con commercianti, artigiani, partite Iva e attività produttive nell’ambito del fitto ciclo di incontri programmati dall’Amministrazione Comunale, fin dall’inizio dell’anno, con i rappresentanti del settore terziario cittadino. “Un incontro positivo in cui abbiamo ascoltato e preso nota delle criticità e delle segnalazioni dei presenti su varie tematiche: dai parcheggi a pagamento e a disco orario, fino alle possibili migliorie da apportare all’organizzazione della manifestazione Nottinsieme, affinché questa possa essere più inclusiva ed ancor più partecipata”, ha affermato l’assessore Mauro Manca.

Il tema principale dell’incontro si è però focalizzato sulla prossima costituzione del Centro Commerciale Naturale di Carbonia, un nuovo strumento che unirà commercianti, artigiani e partite Iva, elaborando politiche comuni di marketing, pubblicità e comunicazione in grado di contribuire al rilancio della nostra città. Una nuova leva di sviluppo di cui il Comune di Carbonia sarà socio onorario.

Nei prossimi giorni verrà stabilito il nome con cui verrà identificato il Centro Commerciale Naturale di Carbonia. A questo proposito, il 10 Luglio scorso è stato lanciato su Facebook un sondaggio – aperto a tutti gli utenti del social network – denominato “Quale nome daresti al nuovo Centro Commerciale Naturale di Carbonia?”. Due erano le opzioni previste: “Carbonia Produce” e “Crabonia”. Il sondaggio si è chiuso il 17 Luglio: hanno votato 159 persone, di cui l’82% ha scelto il nome “Carbonia Produce”, mentre il 18% “Crabonia”. Tuttavia, nei vari commenti al post inerente al sondaggio, i cittadini hanno lanciato ulteriori proposte di nomi, tra cui “Naturalmente insieme”.

Un nome che ha trovato gradimento anche nei commercianti che ieri erano presenti in sala polifunzionale. Gli aderenti al nuovo Centro Commerciale Naturale, in contatto tra loro telefonicamente, decideranno nei prossimi giorni se scegliere il nome “Carbonia Produce” o “Naturalmente insieme”. Dopodiché si comincerà a lavorare sulla parte grafica, sviluppando un logo che sia appetibile e oggetto di materiale pubblicitario, in particolare per la cartellonistica stradale.

La denominazione scelta per il Centro Commerciale Naturale sarà inserita nello statuto costitutivo del nuovo ente, che verrà depositato dal Notaio per l’atto costitutivo.

