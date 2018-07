La protezione civile dà notizia di un grosso incendio tra Olbia e Loiri.

“Al momento – si legge in una nota – la strada è chiusa alla circolazione per permettere le operazioni di spegnimento. Prestare attenzione ed evitare di avvicinarsi per non creare ulteriore confusione”.

L’incendio, assicurano le squadre intervenute sul posto, è sotto controllo.

