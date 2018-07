Crisi in maggioranza al Comune di Sassari.

I cinque consiglieri che rappresentano i partiti minori della coalizione del sindaco Nicola Sanna sono entrati in aperto contrasto col primo cittadino. Motivo della frattura l’accordo tra Sanna e Pd per cedere all’Upc l’assessorato della Cultura, vacante da oltre un anno, per il quale è stata designata Manuela Palitta.

L’intesa comporterebbe il sacrificio dell’assessora degli Affari generali, Amalia Cherchi, esponente della lista civica Ora Sì, alla quale subentrerebbe un rappresentante del Partito democratico indicata dall’ex senatore Silvio Lai, che dovrebbe essere nominato all’inizio delle settimana prossima. La decisione non è piaciuta ai consiglieri Giancarlo Serra, Marco Manca, Nanna Costa, Rino Tedde e Salvatore Dau, che si stanno dimettendo dalle commissioni e dagli altri incarichi di sottogoverno e sono pronti a passare all’opposizione. Serra non è più vicepresidente del Consiglio e Tedde ha lasciato il Comitato per la sicurezza. Seguiranno gli altri.

Se Nicola Sanna non tornerà indietro, lunedì 23 lasceranno la maggioranza. L’addio metterebbe a rischio la tenuta della Giunta, esponendo il sindaco alla caduta: la maggioranza conterebbe su 19 consiglieri contro i 14 di opposizione, ma da tempo Sanna ha rotto col suo gruppo consiliare, il Pd: sette dei dodici democratici di palazzo Ducale gli solo palesemente ostili, e una loro assenza in aula metterebbe fine al mandato amministrativo.

