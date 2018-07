I militari della Guardia Costiera di Olbia hanno sequestrato un’imbarcazione da diporto, nell’acque del Comune di San Teodoro, che veniva utilizzata come barca da traffico passeggeri senza nessuna autorizzazione. Il gommone veniva impiegato per attività di trasporto di persone nelle escursioni all’interno dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Capo Coda Cavallo con partenza sia dalla spiaggia dell’Isuledda che da Cala d’Ambra, ampiamente pubblicizzate su siti web, sui social network e con depliant e materiale informativo cartaceo.

L’attività per la quale il mezzo era adibito era in realtà attività di noleggio e il conduttore non era in possesso dell’idoneo titolo professionale previsto per l’accompagnamento in barca di persone.

È scattata così l’operazione di polizia marittima con l’impiego di due pattuglie a terra della Guardia Costiera di Olbia che hanno intercettato il gommone, dotato di appositi sedili, in località Cala D’Ambra, mentre sbarcava i passeggeri. I militari hanno sequestrato il mezzo per accertate le inadempienze penali relative all’utilizzo improprio di unità da diporto per trasporto passeggeri e denunciato a piede libero il proprietario della Società di noleggio alla Procura della Repubblica di Nuoro.

