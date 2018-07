“Accogliamo con favore la notizia del via libera della Giunta regionale per i 2,2 milioni di euro destinati agli allevatori di bovini da carne per cofinanziare l’acquisto di riproduttori e fattrici iscritte nei libri genealogici o nei registri di razza per il miglioramento della produzione e per l’incremento della qualità delle carni bovine per l’annualità 2018, ma attendiamo ancora le annualità pregresse”. E’ quando dice Coldiretti Nord Sardegna che non abbassa la guardia davanti all’annuncio del finanziamento per l’annualità in corso.

“Non è la prima volta che denunciamo questi ritardi cronici che stanno penalizzando un fiore all’occhiello del nostro mondo zootecnico – ribadisce il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu -. Gli allevatori di bovini da carne sono tra i migliori in Italia come dimostrano i risultati che stanno ottenendo nelle mostre in giro per l’Italia e la stessa mostra nazionale dei Charolaise e Limousine che quest’anno si è svolta in Sardegna, a Ozieri, proprio come premio e riconoscimento al lavoro di altissima qualità svolto negli ultimi anni”.

“E’ necessario avere delle risposte immediate – sottolinea il direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti – perché questa è una misura fondamentale per gli allevatori da carne. Quindi va benissimo il via libera per il 2018 ma va accompagnata dallo sblocco delle annualità ancora ferme”.

